A Bagnara di Romagna rimarrà in servizio un solo medico di famiglia

Un medico per oltre 2.400 abitanti. È la situazione che si andrà a creare a Bagnara di Romagna dal primo settembre, quando scadrà l’incarico temporaneo assegnato dall’Ausl Romagna al dottor Filippo Ferrara. L’unico medico di medicina generale in servizio a Bagnara, e neanche tutti i giorni, sarà la dottoressa Stellina Lanza. Come il collega, anche la dottoressa Lanza infatti rientra all’interno del gruppo di medici in servizio nella Casa della Salute di Cotignola, che serve anche Bagnara . I due medici però hanno anche a disposizione una sede distaccata a Bagnara, che dall’1 settembre sarà però coperta da un solo professionista. In questi giorni tutti gli assistiti del dottor Ferrara sono stati raggiunti dalla comunicazione del fine rapporto e hanno ricevuto le istruzioni per cambiare medico di riferimento. Il 30 gennaio dello scorso anno, in un incontro con l’azienda sanitaria, era stato suggellato un accordo. Se si fosse raggiunto il numero di assistiti necessario, la convenzione attiva temporaneamente a Bagnara sarebbe state prolungata. Così però non è stato