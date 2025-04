Tutto pronto per la tradizionale Festa della Cooperazione di Confcooperative Romagna che quest’anno si svolgerà da martedì 29 aprile a domenica 4 maggio a Bagnacavallo presso lo stabilimento di Agrintesa in via Boncellino.

“Quest’anno la Festa giunge alla sua 47esima edizione. Per noi è una tradizione consolidata -sottolinea Antonio Buzzi, presidente del Comitato organizzativo della Festa per Confcooperative Romagna -. Un’occasione per incontrare le imprese e le persone che hanno fatto di Bagnacavallo un importante nodo della cooperazione romagnola. Un modo per riflettere su temi importanti sui quali dobbiamo concentrarci e lavorare e un modo per ricordarci che abbiamo bisogno anche di momenti più leggeri e conviviali per sentirci ancora più uniti”.

Gli approfondimenti

Quest’anno in programma ci sono due approfondimenti che riguardano il mondo dell’agroalimentare e il mondo del sociale.Martedì 29 aprile alle 18.30 nella sala assemblee di Agrintesa si svolgerà “Quale impatto delle politiche green sulla nostra agricoltura” con interventi di Aristide Castellari, presidente Agrintesa, Davide Vernocchi, presidente Apoconerpo, Paolo Tassani, presidente Agrofarma, Stefano Boncompagni, dirigente regionale settore Fitosanitario, Raffaele Drei, presidente Fedagripesca Confcooperative, e conclusioni di un rappresentante dell’amministrazione regionale all’Agricoltura; l’evento è rivolto ai delegati e ai consiglieri di Agrintesa, Agrisol e Propar e delle cooperative agroalimentari aderenti a Confcooperative Romagna.

Venerdì 2 maggio sarà invece la volta del secondo approfondimento dal titolo “Il futuro dei servizi per la non autosufficienza tra invecchiamento della popolazione e persone con disabilità”, con interventi di Gianluigi Bovini, demografo, Mirca Renzetti, vicepresidente Confcooperative Romagna, Alberto Alberani, portavoce Forum Terzo Settore, Isabella Conti, assessora al Welfare Regione Emilia-Romagna e Antonio Buzzi, presidente Federsolidarietà Confcooperative Emilia Romagna nel ruolo di coordinatore. Le conclusioni del dibattito saranno a cura di Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia Romagna.

Il 1° Maggio

Giovedì 1° Maggio, giornata di punta della Festa, si inizia alle ore 10 con la Santa Messacelebrata da don Ugo Facchini, arciprete di Bagnacavallo. A seguire la benedizione delle macchine agricole e il pranzo della cooperazione (solo su prenotazione).Nel pomeriggio, dalle 14.30, aprono gli stand delle cooperative, le mostre e l’intrattenimento (pesca di beneficenza, spettacoli degli sbandieratori del Rione Verde di Faenza e dei Diavoli della frusta, giochi per bambini, musica e pizza della cooperazione).

Gli altri eventi in programma

Il programma continua con momenti ricreativi e solidali. Sabato 3 maggio si segnala il raduno cicloturistico Gran premio della Cooperazione, dalle 7 alle 12, mentredomenica 4 maggio lo stabilimento di Agrintesa si prepara a una seconda giornata di festa: si inizia alle ore 12.30 con il Pranzo della solidarietàa cura delle famiglie ucraine ospitate nei centri accoglienza di Cotignola e Bagnacavallo e dei volontari dei gruppi Amici del forno e Amici del Mozambico (prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 maggio chiamando lo 0545 936097 – ore 9-13.); mentrealle 14.30 si torna a festeggiare con l’apertura degli stand, la pesca di beneficenza, gli spettacoli di Infinity Gym e la musica di Guru Dj, per finire alle 20.30 con la commedia dialettale “Una palèstra un po’ scarvajèda” a cura della “Compagnia Qui de tond”.