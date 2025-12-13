Sono state oltre 250 le persone che venerdì 12 dicembre hanno partecipato al tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla Casa Residenza per Anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, un appuntamento sentito che riunisce ospiti, familiari, volontari e istituzioni in un clima di festa e vicinanza.

Alla giornata hanno preso parte l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, la coordinatrice della struttura Antonella Gavelli e il parroco don Ugo Facchini, insieme a numerosi volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Presenti anche il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora alle Politiche sociali Maura Zavaglini, che hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Il pranzo è stato reso ancora più speciale dalle musiche del maestro Michele Carnevali e si è concluso con il momento più atteso: la grande torta benaugurale, condivisa da tutti i partecipanti.

L’Asp, attraverso le responsabili dell’animazione, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alle associazioni che, con costanza e spirito di solidarietà, sostengono le attività della struttura: Auser, Avis, Abbondanza e Amici di Neresheim.