Il Gruppo Territoriale di Lugo e Bassa Romagna invita la cittadinanza all’incontro pubblico con il senatore e coordinatore regionale Marco Croatti, in programma venerdì 7 novembre alle ore 20:30 presso la Sala Oriani dell’ex Convento di San Francesco, in via Luigi Cadorna 14, Bagnacavallo.

Sarà un’occasione per ascoltare la testimonianza diretta di Croatti dopo la partecipazione alla Global Sumud Flottilla, la missione internazionale di solidarietà diretta verso Gaza per rompere l’assedio e portare aiuti umanitari.

«Ho partecipato a questa missione per dare voce a chi non ce l’ha, per testimoniare che la pace non è un’utopia ma una responsabilità politica e civile», spiega Croatti, «e continueremo a chiedere che l’Italia si impegni per fermare la spirale di violenza e proteggere i civili innocenti».

L’incontro è aperto a tutti.

Un momento di confronto e consapevolezza per restituire umanità e verità a un tema che tocca le coscienze di tutti.