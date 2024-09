A poco più di una settimana dai drammatici eventi alluvionali che hanno colpito il territorio bagnacavallese, la situazione complessiva nelle frazioni di Boncellino, Traversara e Villanova sta migliorando sempre di più, grazie all’enorme sforzo congiunto compiuto da istituzioni, enti e volontariato.

«Mentre continuiamo a lavorare sul territorio per i ripristini e gli interventi necessari, come Amministrazione comunale desideriamo ringraziare profondamente quanti hanno reso possibile tempestivi soccorsi, immediate opere di ripristino, continua assistenza alla popolazione – commenta il sindaco Matteo Giacomoni -. Tutto questo è stato possibile perché ogni forza in campo si è spesa senza risparmiarsi, e a ogni persona che ci è stata accanto in questi giorni va la nostra gratitudine. In particolare ringraziamo l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, la colonna mobile regionale e il coordinamento provinciale, le colonne mobili della Protezione Civile Lombardia e di Trento, l’Ucl dei Vigili del Fuoco, Hera, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, il gruppo comunale di Protezione Civile, i dipendenti del Comune, i Consigli di zona, le associazioni e i tanti, tantissimi volontari.

Restano molti altri lavori da fare e criticità da affrontare – conclude il sindaco Giacomoni – ma la grande prova di unità e solidarietà che sta dando la nostra comunità è il viatico migliore per affrontare con determinazione il percorso della ricostruzione che ci aspetta.»

Se si chiude la fase di emergenza diretta, non si fermano i lavori. Continueranno nei prossimi giorni i cantieri sugli argini a cura dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come anche i lavori portati avanti da Italgas a Traversara per ripristinare la rete in tutta la frazione

Prosegue inoltre la raccolta fondi avviata dal Comune per le popolazioni colpite, per la quale è possibile donare nelle seguenti modalità: Satispay, PagoPa, bonifico bancario all’Iban IT 80Z0627013199T20990000280 – Causale “Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo”. Alla stessa raccolta fondi aderisce la festa “San Michele per l’alluvione”.

Sul sito del Comune è stata inoltre creata un’apposita sezione dove trovare informazioni per chi desidera donare oggetti e servizi alle famiglie colpite: sarà costantemente aggiornata con le necessità che saranno via via manifestate della popolazione.

Per segnalazioni e richieste di interventi tecnici e ripristini: 334 2192758, urp@comune.bagnacavallo.ra.it