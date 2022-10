Un 42enne è stato arrestato a Lugo per stalking, dopo aver finto di essere investito dal presunto rivale in amore.

L’uomo si è buttato verso l’auto, gesto che sarebbe servito come pretesto per accusare il conducente 39enne di aver tentato di investirlo. La notizia e stata riportata dal Corriere di Romagna on line.

Non era la prima volta che uomo “disturbava” il suo presunto rivale, ritenendolo responsabile della fine del suo matrimonio.

La vittima, un 39enne di origini bolognesi, aveva piu volte segnalato alle forze dell’ordine il 42enne, che nell’arco di un anno aveva mandato diversi messaggi e telefonate minacciose per convincerlo a non avere nessuna relazione con la sua oramai ex moglie.

L’episodio di ieri, con l’esistenza di un ammonimento del questore, notificato a inizio anno, ha fatto così scattare l’arresto per stalking.