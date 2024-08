Agosto all’insegna del divertimento, proseguono gli appuntamenti mangerecci e non, proposti dalla Pro Loco di Punta Marina Terme APS, che con il supporto delle attività del paese, organizza giornate all’insegna del buon umore per far trascorrere delle belle giornate ai turisti e abitanti della località.

Oltre all’appuntamento fisso di risveglio muscolare che si svolge presso il parco pubblico ogni martedi e venerdi dalle ore 9,30, continua lo Spazio Bimbi e il Trenino in piazza S. Massimiano ogni martedi e giovedi sera

Ci saranno anche appuntamenti di spettacolo, musica e animazione di seguito un breve elenco:

Lunedi 5 agosto – proiezione del film “Ritorno al bosco dei 100 acri / piazza s massimiano

Venerdì 9 Agosto – Miss Italia, Finale Regionale /Piazza s. Massimiano

Lunedì 12 Agosto – Proiezione del film “La mia banda suona il rock /piazza s massimiano

Mercoledi 14 Agosto fuochi d’artificio sul mare

Venerdì 16 agosto – Tenori e Soprani in concerto / piazza S. Massimiano

Sab 17 dom 18 Agosto- Festa della Società Sportiva / stand gastronomico parco pubblico

Lunedì 19 agosto – Proiezione del film ” Il richiamo della foresta / Piazza S. Massimiano

Ven 23/ sab 24/ Dom 25 Agosto – La Seppia “Sagra al parco Pubblico, stand gastronomico e: