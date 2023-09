Oggi si sono riunite, presso la sede del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi di Faenza, le Commissioni per l’assegnazione dei Premi di Studio ai migliori studenti del Corso, grazie al contributo degli sponsor del corso di laurea, di 1.000,00 ciascuno.

I premi per studenti del I anno sono stati messi a disposizione dalla Fondazione “Ing. Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna e dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e sono stati vinti da Gregorio Bonvicini, Elisa Derosa, Simone Manuzzi e Matteo Tofi.

I premi per gli studenti del II sono stati messi a disposizione Cerdomus, Comune di Faenza, Sacmi Imola S.C. e sono stati vinti da Martina Santarelli, Matilde Laconi, e Luca Viaggi.

I premi per gli studenti del III sono stati messi a disposizione da Comune di Faenza, Sacmi Imola S.C. e Vetriceramici e sono stati vinti da Antonio Vitucci, Simone Burocchi, Mirco Pasini e Francesca Romoli.

Tutti i premi saranno consegnati nel corso della cerimonia di conferimento delle Lauree prevista per mercoledì 18 ottobre 2023, alle ore 15.00, presso la Sala del Consiglio del Comune di Faenza.

A tutti i vincitori vanno le congratulazioni più sincere, assieme al sentito ringraziamento a tutti gli Enti, Istituzioni e Aziende sostenitrici che hanno contribuito alla crescita continua del Corso di Laurea Faentino in Chimica e Tecnologia dei Materiali e al suo radicamento nel territorio.