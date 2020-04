Si allunga quotidianamente l’elenco delle realtà bagnacavallesi che donano per contrastare l’emergenza Covid-19 e alle quali va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.

L’Associazione Calcio Bagnacavallo ha donato, con il contributo degli allenatori, dei calciatori e dei collaboratori, la somma di 800 euro all’Ausl Romagna con destinazione specifica l’ospedale Umberto I di Lugo per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e sicurezza degli operatori sanitari. Con questa donazione l’Associazione Calcio ha inteso «dare concretamente un riconoscimento al grande lavoro che gli operatori sanitari stanno svolgendo a favore della comunità intera».

L’Avis comunale di Bagnacavallo ha invece effettuato una donazione di 500 euro aderendo alla raccolta fondi Mettiamoci il cuore per potenziare il fondo di solidarietà destinato all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per i cittadini in difficoltà a seguito dell’emergenza.

Alla raccolta partecipano tutti i Comuni della Bassa Romagna: è possibile aderire effettuando donazioni a mezzo bonifico bancario intestato al Comune di destinazione.

Tutte le informazioni utili si trovano nella home page del sito del Comune.