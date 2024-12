L’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda scrive alla cittadinanza in merito alla rimozione di alcuni cestini pubblici a seguito di vari depositi errati di rifiuti. Attualmente al posto dei cestini rimossi si sono apposti cartelli a fini educativi.

“Cari concittadini,

avete notato che in alcuni angoli del nostro centro città i cestini pubblici sono… spariti? Non temete, non si tratta di un complotto per scoraggiare le passeggiate o per invitarvi a portare la spazzatura a casa come un souvenir. Purtroppo, la realtà è ben più semplice (e un po’ meno poetica): alcuni hanno deciso di trasformare i nostri umili cestini in vere e proprie discariche personali!

Un cestino pubblico dovrebbe accogliere cartacce, fazzoletti e piccoli rifiuti. Non è il posto per svuotare il secchio della cucina o per “liberarsi” del sacco nero della settimana! Per quello esiste il nostro efficiente servizio di raccolta rifiuti. Allora perché alcuni insistono nel trasformare un utile servizio per tutti in un problema per molti?

Abbiamo dovuto fare una scelta drastica: rimuovere i cestini che si erano trasformati in calamite per la maleducazione. Certo, ci dispiace privare alcuni angoli di un servizio utile, ma non vogliamo che la negligenza di pochi penalizzi il decoro che tutti meritiamo. Ogni cittadino può fare qualcosa di positivo, rispettando gli spazi comuni. Pensiamo al nostro territorio come a una grande casa condivisa. Non butteremmo mai il sacco dell’umido in salotto, giusto? Lo stesso vale per i nostri marciapiedi e piazze.

Massa Lombarda non è solo un luogo: è una comunità. E, come in ogni comunità, la collaborazione è fondamentale. Ci siamo presi questa responsabilità di sostituire alcuni cestini con i cartelli, ma non per punire, bensì per lanciare un messaggio. Insieme possiamo fare la differenza, e magari, chissà, rimettere quei cestini al loro posto… ma usati con rispetto!

Con spirito ironico ma sincero,

L’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda”