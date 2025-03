Al termine della quarta puntata di “99 da battere”, il game show condotto da Max Giusti e in onda il lunedì in prima serata su Raidue, si dividono le sorti dei tre romagnoli che erano ancora in gara. Prosegue l’avventura per Nicolò Concordia, studente diciannovenne di Cattolica, e per il faentino Stanislao Zama (29 anni), istruttore di arrampicata e titolare della palestra Kaizen Athletics di Faenza. Termina invece in quarantesima posizione la cavalcata del forlivese Andrea Graziani, attore e istruttore di fitness, che pure aveva ben figurato in molte prove.

“In questo gioco si può pensare che 99 sia un numero – ha detto Andrea subito dopo l’eliminazione – in realtà queste sono tutte persone che mi hanno regalato emozioni. A me piace giocare e queste prove mi hanno eccitato e messo adrenalina. Mi dispiace uscire adesso”.

Nicolò e Stanislao, pur accusando il colpo per l’eliminazione del loro socio forlivese, devono già pensare alla prossima sfida: i 35 concorrenti usciti indenni dalle prime quattro puntate si sfideranno lunedì 10 marzo (trasmissione in onda su Raidue alle 21.20) per guadagnarsi l’accesso alla finale e coltivare ancora il sogno di vincere i 99.000 euro del montepremi finale.