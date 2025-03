Ci sono due romagnoli fra i 19 finalisti di “99 da battere”: Nicolò Concordia di Cattolica e Stanislao Zama di Faenza sono ancora in gara dopo le prove imprevedibili della quinta puntata del game show di Raidue. Li attendono, sotto la guida di Max Giusti, le sfide decisive per aggiudicarsi il montepremi finale di 99.000 euro in gettoni d’oro. Soltanto un concorrente porterà a termine l’impresa: colui o colei che riuscirà a non arrivare mai ultimo nei 18 giochi che animeranno la sesta e ultima puntata. L’appuntamento per sostenere Nicolò (studente di Economia) e Stanislao (preparatore atletico) nella finalissima è per lunedì 17 marzo alle 21.20 su Raidue.