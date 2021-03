Sono un centinaio le imprese romagnole associate a Confindustria che hanno dato la disponibilità dei propri spazi nell’ambito del piano nazionale di vaccinazione anti Covid: la mappatura svolta da Roma ha raccolto l’adesione all’iniziativa “fabbriche di comunità” da parte di 98 aziende tra Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, di ogni settore e dimensione.

“Fin dai primi giorni abbiamo avuto l’impressione di una grande mobilitazione – spiega il presidente Paolo Maggioli – questo dato è straordinario ma non ci sorprende, perché sappiamo quanta volontà e determinazione ci sia per uscire da questa situazione. Siamo tutti consapevoli che il vaccino è la soluzione, e l’industria vuole dare il proprio contributo. Ringraziamo quindi gli imprenditori e le imprenditrici per il grande senso di responsabilità e per lo spirito di servizio mostrato”.