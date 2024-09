900 mila euro per la riqualificazione sismica ed energetica della caserma dei Carabinieri di Castel Bolognese

Riqualificazione sismica ed energetica per la Caserma dei Carabinieri di Castel Bolognese, costruita 70 anni fa. 900 mila euro il costo del progetto, sostenuto all’80% dalla Regione Emilia-Romagna. La caserma, su tre piani, più il seminterrato, più di 100 metri quadrati a piano, andrà incontro ad un miglioramento sismico e ad una riqualificazione energetica che la porterà in classe A4, la migliore (si combatterà la dispersione energica, verrà installato un “cappotto”, verranno realizzati nuovi impianti a pompa di calore, eliminando l’alimentazione a gas). Si punta a renderla operativa entro Natale 2025. Nel frattempo i carabinieri saranno ospitati al piano terra del palazzo comunale, in piazza Bernanrdi, dove sono già stati allestiti gli uffici