90 anni per la scuola materna Alfonso Bucchi di Chiesuola di Russi. L’istituto, in via Argine Sinistro Montone, immerso nella campagna ravennate, nel pomeriggio del 28 settembre ha organizzato una festa con tutte le famiglie, le istituzioni e con i sostenitori dell’attività didattica vicina al secolo di vita. Fra i principali enti a fianco della Bucchi La BCC ravennate forlivese e imolese