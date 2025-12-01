9 consiglieri di maggioranza assenti al voto per il bilancio dell’Unione della Romagna Faentina: opposizione critica

9 assenti fra le file della maggioranza nel consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, lo scorso venerdì, nel giorno della votazione del bilancio. Una situazione che ha portato ad un duro confronto fra centrosinistra e centrodestra. Poche assenza in più e l’assemblea non avrebbe avuto nemmeno il numero legale per svolgersi. All’ordine del giorno, però, c’era l’approvazione di uno dei documenti più importanti di tutto l’anno politico. L’opposizione ha evidenziato le assenze. La maggioranza ha giustificato gli assenti sottolineando la vicinanza della seduta col fine settimana, gli impegni personali e l’influenza. A quel punto è scoppiata una lite attorno al concetto di responsabilità e i consiglieri Alessio Grillini e Roberta Conti hanno abbandonato l’aula. Il bilancio è stato approvato con 16 voti favorevoli, 1 astenuto e 4 voti contrari. 21 presenti su 39 consiglieri. Viste le assenze non è stato però possibile votare l’immediata eseguibilità del provvedimento. Un mancato voto che dal punto di vista amministrativo avrà solo qualche giorno di ritardo come conseguenza. Ben altro discorso d87al punto di vista politico