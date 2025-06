“Una bellissima cena di ringraziamento per i militanti e dirigenti che si sono spesi in campagna elettorale e, grazie ai quali, la candidatura a sindaco di Alvaro Ancisi ha raggiunto un numero di consensi tale da essere la terza coalizione e forza politica della città. 84 tra militanti e dirigenti che si sono ritrovati per rendere onore ai 3976 ravennati che, con il loro voto, hanno reso possibile eleggere due consiglieri comunali alle nostre liste e che si confermano essere un’ampia, valida e caparbia classe dirigente pronta a collaborare con le altre forze dell’alternativa alla sinistra per il governo della città. A dare anima alla serata gli interventi di Jacopo Morrone (Segretario Lega Romagna), Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni.” dichiara Mirko De Carli, coordinatore politico di Lega-Pdf-LpRa e portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia.

“Per questo, in qualità di coordinatore politico di Lega-Pdf-LpRa e Ambiente & Animali, radunerò i nostri candidati e dirigenti nel primo coordinamento che si terrà tra qualche settimana: serve preparare al meglio la nostra classe dirigente nelle varie aree territoriali sulle battaglie che seguiamo da anni ed anche quelle emerse di recente, al fine di dare adeguato supporto all’azione consiliare di Ancisi e Spadoni. Il primo obiettivo che mi sono posto è quello di organizzare dei comitati operativi per ogni area territoriale che rispondano al coordinamento delle liste e siano la “longa manus” del lavoro in consiglio comunale. La priorità è strutturarci al meglio al fine di dare corpo e gambe al programma elettorale che ci ha unito come forze e comunità politiche nella campagna elettorale. In parallelo contatterò ogni referente delle forze politiche alternative alla sinistra per proporre un tavolo comune di confronto e dialogo aperto a tutte le opposizioni: serve un cambio di metodo rispetto alle ultime elezioni e, per questo, ci assumiamo la responsabilità di proporre un modus operandi inclusivo e dialogante, capace di non cadere negli errori che si sono susseguiti nel preparare le ultime amministrative a Ravenna” conclude De Carli.”