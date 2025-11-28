Nel 2025 si celebra l’81° anniversario della Liberazione della Città di Russi. Questa ricorrenza dev’essere un’importante occasione per onorare i gloriosi Caduti, Partigiani, Reduci e i Militari che disertarono per unirsi ai Resistenti, che dedicarono la propria vita, anche perdendola, alla Resistenza e alla lotta per la Liberazione.
Di seguito il programma generale con le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale di Russi, in collaborazione con l’ANPI territoriale e le scuole: letture e ncanti, conferenze, presentazione libri, oltre alla consueta posa delle corone di alloro presso i Cippi dislocati sul territorio in memoria dei Caduti.
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025
Ore 10.30: Visita ai Cippi commemorativi dei Martiri della Resistenza: Palazzo San Giacomo Targa commemorazione Canadesi, Via Mascagni, 2 Casa Bondi e Area Verde Via Cantagallo Piero Ghinassi. Ritrovo presso la sede comunale
DOMENICA 7 DICEMBRE 2025
con il contributo di Regione Emilia-Romagna
Ore 9.30: Chiesa Arcipretale Santa Messa in onore dei Caduti
Ore 10.30: Piazza D.A. Farini: Esibizione della Banda Città di Russi Corteo con deposizione di corone alle lapidi dei caduti per la libertà
Ore 11.15: Teatro Comunale: Albertina Soliani Vice Presidente Nazionale ANPI
Ore 11.30: Esibizione teatrale dei ragazzi delle classi 3 della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo A. Baccarini
VENERDÌ 12 DICEMBRE 2025
con il contributo di Regione Emilia-Romagna
Ore 20.30: Biblioteca Comunale di Russi via Godo Vecchia 10: “Luoghi della Memoria. Ricerca sui Cimiteri Temporanei Canadesi nel Comune di Russi”
LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2025
con il contributo di Regione Emilia-Romagna
Ore 20.30: Biblioteca Comunale di Russi via Godo Vecchia 10: presentazione del libro di Ivano Artioli “Litalia” ne discute con l’autore Luca Balbi
La cittadinanza è invitata a partecipare.