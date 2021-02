80 tavoli in Piazza del Popolo per dare voce alle imprese colpite dalle restrizioni anti-Covid: il flash mob di Confesercenti e Confcommercio

Bar, palestre, discoteche ristoranti: tutte le categorie maggiormente colpite dalle restrizione anti-covid si sono radunate questa mattina in Piazza del Popolo per partecipare al flash mob organizzato da Confcommercio e Confesercenti della provincia di Ravenna. Ben 80 tavoli sono stati posizionati nella piazza, e ogni partecipante all’iniziativa vi ha collocato sopra uno o più oggetti per rappresentare il proprio lavoro. Il flash mob fa parte di una serie di iniziative messe in campo da Confcommercio e Confesercenti a sostegno delle categorie per dare voce a tutta l’amarezza degli imprenditori del territorio, che chiedono di poter tornare a lavorare nel rispetto dei protocolli di sicurezza.