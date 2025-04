Nell’ambito del calendario delle iniziative organizzate dal Comune di Brisighella e al Comitato Antifascista e per la Democrazia per l’80° Anniversario della Liberazione, l’80° Anniversario della Liberazione, sabato 19 aprile alle ore 17, presso la Sala Polivalente Cicognani (Viale Pascoli, 1 – Brisighella), si terrà la presentazione del libro La guerra in collina. Eserciti, civili e partigiani nell’Appennino faentino 1943-1945. Interverranno il prof. Alberto Malfitano (Università di Bologna),il curatore Marco Serena e Enzo Casadio, saggista e coautore.

Il volume nasce con l’intento di colmare l’assenza di uno studio organico sui molteplici aspetti della Guerra di Liberazione nell’area collinare faentina. I sette saggi storici inediti che lo compongono affrontano temi quali l’occupazione tedesca, l’attività repressiva, il collaborazionismo, la Repubblica Sociale Italiana e i reparti armati fascisti, la Resistenza, le truppe alleate e la difficile condizione dei civili.