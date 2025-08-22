Il 30 agosto al Parco delle Cappuccine la festa della Pimpa e di Pippi Calzelunghe

La Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo invita grandi e piccoli a una festa speciale per celebrare due compleanni d’eccezione: gli 80 anni di Pippi Calzelunghe, la straordinaria bambina creata da Astrid Lindgren, e i 50 anni della Pimpa, la cagnolina a pois rossi nata dalla fantasia di Altan.

L’appuntamento è per sabato 30 agosto alle 17 al Parco delle Cappuccine di via Berti 6.

Nel corso della festa sono previsti letture, laboratori e tante sorprese, pensati per bambini e ragazzi ma in grado di coinvolgere anche gli adulti in un pomeriggio ricco di allegria e immaginazione.

Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi vestiti a tema, per contribuire a rendere ancora più colorata l’atmosfera.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Comunicando.