Il 5 giugno 1945 in via Corrado Ricci 29 nasceva la CNA di Ravenna. Il primo comitato fu composto da 5 membri: Francesco Busa, Alfredo Celotti, Michele Missiroli, Guido Montanari e Renato Zanotti. Venerdì CNA ha festeggiato al Teatro Alighieri 80 anni di attività nel territorio provinciale. “Un punto fermo in movimento” lo slogan scelto per l’importante anniversario. Ad aprire le celebrazioni un quartetto d’archi