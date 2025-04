In occasione della loro visita a Ravenna, re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla hanno regalato al sindaco facente funzione della città romagnola, Fabio Sbaraglia, una fotografia d’epoca, scattata in Piazza del Popolo a Ravenna nel 1945 in cui sono ritratti alcuni militari.

Nel testo che accompagna l’immagine è citato Harold Alexander generale e politico britannico, ministro della Difesa e governatore del Canada e alla fine del 1944, comandante dell’intero esercito alleato nel mar Mediterraneo.

Il sindaco ha contraccambiato regalando alla coppia reale inglese una guida di Ravenna in seta.

Lo scambio di doni è avvenuto a Palazzo Merlato, dove, insieme al Presidente Sergio Mattarella, Claudio e Camilla hanno incontrato le associazioni di partigiani e di veterani della Seconda Guerra Mondiale.

1 di 8

(ANSA)