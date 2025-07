Sabato mattina, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Lachi, ha ricevuto, per un breve saluto, 8 Marescialli assegnati al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, dove hanno appena terminato i tre anni di corso formativo, conseguendo la laurea in “scienze giuridiche della sicurezza”, per essere impiegati nelle Stazioni di Ravenna, Lugo, Bagnacavallo, Savio, San Pietro in Vincoli, Fognano, Conselice e Solarolo.

Il Colonnello Lachi ha ricordato ai giovani sottufficiali l’importanza del servizio prestato presso le Stazioni dell’Arma, presidio di riferimento per la cittadinanza, sottolineando il delicato incarico di Comandante di Stazione.

“Questa ulteriore assegnazione di personale contribuisce ad incrementare l’attività di prevenzione sul territorio, di contrasto alla criminalità, garantendo prossimità e ascolto al cittadino, da sempre tratto distintivo dell’Arma dei Carabinieri tanto in città quanto nei centri più piccoli”.