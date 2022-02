Otto neo pizzaioli hanno ricevuto l’attestato dell’Accademia del Gusto di Ravenna per aver partecipato al corso della durata di 64 ore.

Tra l’altro, visto l’enorme richiesta, l’Accademia del Gusto ha già in programma un nuovo corso per la primavera.

Il progetto Accademia del Gusto nasce nel 2007 da un’idea di Iscom E.R. Ravenna in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia di Ravenna ed è realizzato con l’obiettivo di creare un momento di approfondimento specifico per chi, pur avendo esperienza nel settore della ristorazione, vuole migliorare le proprie competenze e aggiornarsi sulle nuove tendenze.