L’8 marzo è la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: ricorre ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto, in ogni parte del mondo. Per le operatrici e volontarie dell’Associazione SOS Donna, che quotidianamente sono al fianco delle donne accolte presso il centro antiviolenza faentino, l’8 marzo è tutti i giorni.

Quello di quest’anno sarà un 8 marzo speciale, perché in seguito all’indicazione del Consiglio Comunale di Faenza, una delle case rifugio gestite dal centro antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice sarà intitolata a Giorgia Maiardi, scomparsa nel 2023. Giorgia aveva quarant’anni ed era stata eletta come Consigliera comunale nel 2020. Chi ha collaborato con lei la descrive come una donna forte e determinata, sempre disponibile al confronto e con un’attenzione particolare al tema delle pari opportunità e dei diritti delle donne. Per motivi di segretezza non sarà possible organizzare un’inaugurazione ufficiale presso la struttura protetta, ma l’iniziativa sarà ricordata durante gli eventi promossi nel mese di marzo. “E’ un segnale opportuno e doveroso da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, senza distinzioni di parte” – commenta Simona Sangiorgi, assessora alle Politiche di Genere del Comune di Faenza – “per omaggiare la memoria della Consigliera Maiardi, che con grande passione e impegno si è costantemente adoperata, collaborando in particolare con l’allora assessora Milena Barzaglia, per avviare diverse iniziative a favore delle donne”.

Sono tanti gli incontri culturali e di sensibilizzazione che anche nel 2025 vengono promossi dall’Associazione SOS Donna o a cui le volontarie prenderanno parte.

Come negli scorsi anni, durante le giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo i supermercati Conad e Cofra dell’Unione della Romagna Faentina, si faranno promotori della campagna “Conad sta con SOS Donna”: per ogni scontrino emesso, verranno donati 10 centesimi al centro antiviolenza di Faenza, in sostegno ai progetti rivolti alle donne vittime di violenza e ai/alle loro bambini/e.

La giornata di sabato 8 marzo, sarà trascorsa dalle volontarie di SOS Donna, come ogni anno, distribuendo le mimose offerte da Conad “La Filanda” alle clienti del supermercato faentino, per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. L’iniziativa prevede la presenza delle volontarie di SOS Donna presso il punto informativo posto all’interno del negozio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Durante la giornata, verranno offerti fiori alle donne e fornite eventuali informazioni in merito al Centro antiviolenza di Faenza.

Le iniziative proseguono anche dopo la giornata dell’8 marzo.

Martedì 11 marzo si terrà l’ormai tradizionale proiezione in collaborazione con il Comune di Faenza. Alle ore 20.30 presso il Cinema Sarti (Via Scaletta 10 – Faenza) le volontarie e operatrici dell’Associazione SOS Donna saranno pronte ad accogliervi con un buffet di benvenuto. Seguirà, alle ore 21.00, la proiezione del film La battaglia dei sessi di Jonathan Dayton e Valerie Faris (USA-Gran Bretagna, 2017, 121’).

Billie Jean King, tennista californiana e campionessa in carica, combatte per ottenere, a parità di mansioni, la stessa retribuzione dei colleghi. Ma al debutto degli anni Settanta le cose non sono così semplici. King accetta e affronta la sfida lanciata da Bobby Riggs, ex campione a riposo, machista e accanito scommettitore, che vuole dimostrare sul campo la supposta superiorità maschile. Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà a finanziare le attività del Centro Antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice.

Venerdì 14 Marzo, alle ore 18.00, presso il Circolo Arci Prometeo (Vicolo Pasolini, 6 – Faenza), si svolgerà la presentazione del libro Fare femminismo, di e con Giulia Siviero, organizzato da SOS Donna in collaborazione con Associazione Fatti D’Arte e Prometeo. Nella storia dei femminismi, il racconto delle pratiche è spesso rimasto ai margini. Eppure la politica delle donne, dalle suffragiste fino ai giorni nostri, si distingue da tutti gli altri movimenti perché ha saputo intrecciare a pensieri e parole una creatività militante unica e spettacolare. Di fronte al successo mondano di parte del femminismo e di un movimento spesso ridotto alla richiesta di diritti civili, il libro di Giulia Siviero rappresenta un invito a recuperare una genealogia femminista radicale, cui poter attingere per rimettere al mondo desideri, esperienze di sorellanza e sovversione, gesti di libertà. L’Associazione SOS donna dialoga con l’autrice.

L’evento, a ingresso gratuito, fa parte della programmazione di Sorelle – Festival dedicato alla figura femminile, coordinato dall’Associazione Fatti d’Arte, in collaborazione con una molteplicità di partner tra cui la l’Associazione SOS Donna. La sesta edizione del festival, dal titolo “Scatenate: libere dalle catene che ci imprigionano!”, propone un viaggio che dal passato al presente permette di esplorare le libertà faticosamente conquistate e quelle che ancora ci attendono. Il Festival prenderà avvio a partire dal 1° marzo; il programma completo è consultabile sul sito: www.sorellefestival.it

Per questo Otto marzo l’Associazione SOS Donna propone inoltre due incontri aperti: Venerdì 14 Marzo, alle ore 20.45 presso la Biblioteca Comunale Manfrediana di Granarolo (Via Risorgimento, 10 – Granarolo) e Mercoledì 19 Marzo, alle ore 20.45 presso il Teatro di Santa Maria Maddalena (Piazza Bologna, 8 – Faenza), le volontarie di SOS Donna incontrano la cittadinanza. L’incontro verterà sulle tematiche inerenti la violenza di genere, il suo impatto nella società e le attività promosse dal centro antiviolenza, a sostegno delle donne che intraprendono percorsi di uscita dalla violenza. Ingresso gratuito.

Infine ci teniamo a segnalare altre iniziative che vedono la collaborazione e il sostegno all’Associazione SOS Donna e che potrete trovare nel calendario di eventi “Ma Adesso Io. L’Otto tutti i giorni”, dedicati alla Giornata della Donna e in programma nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina. Dalle camminate solidali alle visite guidate, il programma completo è consultabile sul sito: https://www.romagnafaentina.it/