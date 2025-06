Si sono svolte questa mattina in Piazza del Popolo le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica. All’alzabandiera è seguita la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il discorso del Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi. Infine, si è svolto il conferimento delle onorificenze per i meriti nel lavoro a 21 cittadini della provincia di Ravenna.