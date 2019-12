75° anniversario della Liberazione di Ravenna: corteo accompagnato dalla banda canadese

Settantacinque anni fa, il 4 dicembre 1944, Ravenna veniva liberata dal nazifascismo ad opera delle truppe alleate e dai partigiani italiani della 28^ Brigata Garibaldi.

Quest’anno la giornata celebrativa si è aperta alle ore 9 a Porta Sisi (alla fine di via Mazzini) da dove si è snodato il corteo accompagnato dalla banda canadese Canadian Armed Forces Pipes and Drums Band che ha percorso via Mazzini, via Corrado Ricci, via Gordini, piazza Garibaldi per raggiungere piazza del Popolo, in ricordo dei canadesi e delle Forze alleate che entrarono a Ravenna il 4 dicembre 1944.

Alle 9.30 in piazza Del Popolo sono state depositate corone e omaggio alla lapide in memoria dei caduti della Seconda Guerra Mondiale alla presenza del picchetto d’onore militare, della governatrice generale del Canada, Julie Payette e delle autorità cittadine.