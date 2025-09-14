704° anniversario della morte di Dante a Ravenna

Celebrato a Ravenna il 704° annuale della morte di Dante. Riunite nel capoluogo bizantino le città dantesche. La mattinata è iniziata al Teatro Alighieri, con il discorso iniziale del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e la lectio magistralis di Loredana Lipperini, “La coda della pantera e la lettura come moltitudine”.

Alle 11, fra la Tomba di Dante e piazza San Francesco, sono stati letti i Canti V del Purgatorio e dell’Inferno, a cura di Ermanna Montanari, Marco Martinelli, i cittadini e le cittadine del Cantiere Malagola e Anna Bonaiuto. Il Maestro Elisabetta Agostini ha diretto il coro dell’Ensemble Voces Cordi.

Alle 12, nella Basilica di San Francesco, accompagnata dai canti e dalla musica della Cappella Musicale di San Francesco, l’arcivescovo metropolita emerito di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori, ha presieduto la celebrazione eucaristica.

Al termine della messa, si è tenuta la tradizionale offerta dell’olio al sepolcro di Dante. A rappresentare la città di Firenze è stata l’assessora Laura Sparavigna.