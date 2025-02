“Sono arrivati a 700 i sottoscrittori della petizione lanciata dall’Associazione Polifonica per restituire alla Polifonica l’accesso alla Basilica di San Vitale e proseguire il tradizionale Festival Internazionale di Musica d’Organo che, nel 2025, arriverebbe alla 64° Edizione. La petizione è rivolta alla Curia Arcivescovile che lo scorso 11 settembre, con una decisione traumatica e inaspettata che ha sorpreso molti, ha revocato alla Polifonica la concessione della Basilica per l’organizzazione e la realizzazione dell’Edizione 2025 dello storico Festival ravennate. Alla richiesta, inoltrata da parte della Polifonica, di potere spostare in Duomo lo storico Festival organistico ravennate, Don Lorenzo Rossini ha opposto un ulteriore no, rifiutandosi per 4 mesi di ricevere i rappresentanti della Polifonica per un confronto.

L’Associazione Polifonica di Ravenna, fondata nel 1960 assieme alla storica corale che molti ricordano, è l’Associazione musicale più antica e longeva della Città di Ravenna.

Il Festival d’Organo di San Vitale è il più antico Festival organistico italiano e fu creato da Mons. Gino Bartolucci, organista del Duomo di Ravenna, nel 1961. La direzione artistica del Festival fu poi ripresa dagli allievi concertisti d’organo di Mons. Bartolucci: prima il prof. Andrea Berardi, che lo ha diretto fino al 2004 e dopo di lui, successivamente, la prof.ssa Elena Sartori, che si è occupata del Festival dal 2004 a oggi, affrontando personalmente la lunghissima fase di impoverimento, di taglio di finanziamenti e di disinteresse della politica che ha costretto la Polifonica a ricorrere a raccolte di fondi, interpellanze in Comune e donazioni personali da parte dei soci attivi.

Lo scopo di questa petizione è essenzialmente restituire alla storica Polifonica ravennate il diritto di accedere alla Basilica di San Vitale e proseguire anche nel 2025 la tradizione dei 6 lunedì d’organo dell’estate ravennate.

Al fine di colmare la lacuna di programmazione improvvisamente apertasi, nella storia della Polifonica, col divieto di accesso alla prestigiosa Basilica emesso da Curia e Opera di Religione, l’antica Associazione ravennate riprende la progettazione corale che ne contraddistingue il nome e l’attività sin dal 1960.

In occasione del 500° anniversario della nascita del grande polifonista italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, che cade proprio nel 2025, i coristi della Polifonica presentano un progetto corale inedito per fare riemergere e rilanciare a Ravenna la conoscenza di questo importante compositore. Il progetto è già stato presentato al Sindaco ff Dott. Fabio Sbaraglia con delega alla Cultura, chiedendo la compartecipazione dell’Amministrazione.”