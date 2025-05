Un’assemblea partecipata e vivace quella che ha visto, la sera del primo maggio, i candidati delle liste Lega-Popolo della Famiglia-Lista per Ravenna e Ambiente & Animali per Ancisi Sindaco ritrovarsi al Grand Hotel Mattei coordinare gli appuntamenti elettorali da qui al prossimo 23 maggio. Donne e uomini che da anni si conoscono e si battono per promuovere quelle istanze che sono racchiuse nel programma elettorale che potete leggere e scaricare sul sito www.ancisisindaco.it.

“È con grande gioia e soddisfazione presentare la squadra dei candidati al consiglio comunale coordinati e capitanati dal nostro candidato sindaco. 64 persone che conosco da anni e che con passione e coraggio sono attivi nelle diverse frazioni e comitati cittadini per contribuire a migliorare la nostra città. Votarli significa dare fiducia alla Ravenna operosa e silenziosa, che fa senza fare proclami ma preoccupandosi di contribuire alla propria comunità in pieno spirito di servizio” dichiara Mirko De Carli (Portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia)

Il primo appuntamento in calendario è previsto per domani mattina al mercato di Marina di Ravenna con il tradizionale gazebo di incontro coi cittadini.