Oltre cento artisti da tutto il mondo per la mostra del Premio Faenza, in esposizione al Museo Internazionale delle Ceramiche dal 28 giugno al 30 novembre. 63^ edizione, più di 80 anni di storia, per la Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contempoxranea, che ha visto la partecipazione di 1300 artisti da tutto il mondo