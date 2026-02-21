60 anni per Caviro

Il gruppo Caviro ha festeggiato il suo 60esimo anniversario con un evento celebrativo presso la propria sede di Forlì. Alla giornata hanno partecipato i rappresentanti della base sociale provenienti da 8 regioni italiane e i rappresentanti delle istituzioni e del mondo cooperativo, tra cui il Vice premier On. Antonio Tajani, il presidente della regione Emilia-Romagn, Michele de Pascale, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e il presidente di Confcooperative nazionale, Maurizio gardini. Nato nel 1966, il Gruppo Caviro fattura oggi 351 milioni di euro con una base sociale di 11.500 viticoltorie un patrimonio agricolo di 36200 ettari di vigneto. Caviro esporta in 90 mercati e si pone al primo posto in Italia per la filiera del vino.