Sei vini top del ravennate premiati dai sommelier di Ais Romagna nella guida nazionale Vitae 2023. La premiazione avverrà sabato 25 marzo nella seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ a Cesena Fiera, evento che fa incontrare l’enologia d’eccellenza di quattro territori: Romagna, Emilia, Marche e Umbria.

Quello che emerge nel giudizio dei sommelier è un ravennate sempre più a vocazione rossista, tanto che 4 delle 6 Quattro viti (il punteggio massimo) sono a bacca nera: 3 sangiovese e un centesimino. Questi i vini al top dei sommelier che saranno premiati a Cesena: Ancarani (Faenza, RA) Centesimino Savignôn Rosso 2020; Cà Di Sopra (Marzeno, RA) Romagna Sangiovese Marzeno Cadisopra Podere Ca’ del Rosso Riserva 2018; CostaArchi (Castel Bolognese, RA) Gs 2016; Fattoria Zerbina(Marzeno, RA) Romagna Albana Passito Scaccomatto 2018; Fondo San Giuseppe (Brisighella, RA) Romagna Albana Secco Fiorile 2021; Menta & Rosmarino (Ravenna, RA) Romagna Sangiovese Modigliana Area 8 2020.

La guida Vitae è una delle più autorevoli dedicate al vino nel panorama nazionale. A valutare i vini, rigidamente alla cieca, sono le Commissioni regionali di degustazione composte dai sommelier Ais dei vari territori. Un lavoro certosino di degustazione e racconto che vede l’assaggio di centinaia di vini e la mappatura delle principali cantine. Il responso dei sommelier ha visto l’assegnazione delle Quattro Viti a 33 vini della Romagna, 31 dell’Emilia.

Adolfo Treggiari presidente Ais Romagna. “Esperienze di Vitae è un format adottato a livello nazionale. Insieme ai presidenti delle altre regioni coinvolte crediamo sia più utile portare la premiazione dei vini d’eccellenza della nostra guida nazionale nei singoli territori, così ci sentiamo più vicini ai produttori e, allo stesso tempo, rendiamo più facile per i consumatori partecipare agli assaggi. Il successo dell’anno scorso a Riccione ci ha spronati a proseguire sulla strada intrapresa, allargando la manifestazione anche alle eccellenze dell’Umbria e spostando l’evento in un luogo più capiente e funzionale, anche da un punto di vista logistico, come quello della Fiera di Cesena. Per i prossimi anni c’è già l’accordo con gli altri presidenti di rendere l’evento itinerante in modo tale che tutti i produttori abbiamo visibilità anche nelle altre regioni”.

Giornata di premiazione

Tutti i vini top della Romagna, insieme a quelli eccellenti di Emilia, Marche e Umbria, sono i protagonisti della giornata di sabato 25 marzo, nella seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ in Fiera a Cesena. Due i momenti della giornata. Si parte la mattina (ore 10.30) con l’evento riservato alle cantine top dei quattro territori con la premiazione delle Quattro Viti. Nel pomeriggio, dalle 14.00 (fino alle 19.30), spazio alla platea di appassionati, winelovers soci Ais e professionisti del settore, con l’apertura dei banchi di assaggio dei vini premiati, serviti e raccontati dai sommelier Ais. Per gli abbinamenti cibo vino saranno presenti all’esterno alcuni food truck a tema con i territori dei vini rappresentati: fra le proposte in degustazione ci saranno i Passatelli romagnoli, le tigelle modenesi e le Olive ascolane.