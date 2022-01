Il Museo NatuRa di Sant’Alberto, gestito dalla Cooperativa Atlantide, mette a disposizione una posizione aperta per svolgere il Servizio Civile Universale all’interno del progetto “Pronti al cambiamento? Ready for change?”. Sempre in provincia di Ravenna sono disponibili altre 3 posizioni: 2 nella sede di Atlantide, in via Levico 4/a a Cervia, nel settore comunicazione ambientale e alla sostenibilità, e 1 a Casa delle Farfalle di Milano Marittima.

Questa opportunità, della durata di 12 mesi, si rivolge a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni non compiuti, che dovranno presentare le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 14 del 26 gennaio 2022. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare e formare sulla necessità tutelare la biodiversità del territorio emiliano-romagnolo per determinare un cambiamento concreto nella mentalità delle persone, turisti e cittadini, bambini e adulti, per un futuro all’insegna della sostenibilità.

Al Museo NatuRa, Centro Visite del Parco del Delta del Po e Museo Ravennate di Scienze Naturali, il volontario potrà approfondire tematiche scientifiche, legate alla sostenibilità, alle tipologie di flora e fauna che popolano l’area del Parco del Delta del Po, assumerà competenze legate al mondo scientifico e altre legate all’organizzazione di iniziative, accoglienza al pubblico, gestione del cliente e delle prenotazioni.

In sede i volontari potranno approfondire il tema dell’educazione ambientale attraverso la progettazione di percorsi e di attività didattiche, campagne di comunicazione, iniziative e servizi formativi e divulgativi sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, per studenti, turisti e cittadini sia italiani che stranieri.

A Casa delle Farfalle il volontario potrà approfondire il tema della biodiversità, della sostenibilità e della tutela dell’ambiente, muovendosi anche in altre due realtà del circuito AmaParco presenti nel territorio cervese: Parco Naturale di Cervia e Centro Visite Salina di Cervia. Durante questo percorso potrà approfondire anche temi legati alla gestione di un parco tematico, organizzazione eventi, accoglienza al pubblico e gestione del cliente.

Oltre alle 4 posizioni aperte nella provincia di Ravenna, Atlantide mette a disposizione altre 2 posizioni nelle province di Ferrara e Forlì-Cesena: 1 posto alle Vallette di Ostellato (FE) e 1 posto alla Diga di Ridracoli a Bagno di Romagna (FC).

Per maggiori informazioni è possibile scrivere un’email a personale@atlantide.net o collegarsi al sito www.atlantide.net nella sezione dedicata al Servizio Civile ( http://www.atlantide.net/servizio-civile/ ).