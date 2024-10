Il 6 ottobre, dalle ore 15, il MIC di Faenza apre le porte a tutti con la Giornata Unesco: un open day ad ingresso libero per celebrare il compleanno del riconoscimento UNESCO ottenuto dal MIC nel 2011 quale “espressione di una cultura di pace”.

L’ingresso, dalle 15 alle 19, è gratuito, mentre dalle ore 16 prende il via il calendario degli eventi.

Dalle ore 16 alle ore 18, il Laboratorio Giocare con la Ceramica del Museo propone laboratori e dimostrazioni al tornio rivolti ai bambini e alle famiglie. L’attività didattica prevista si intitola “Le Mani Fiorite”, laboratorio ispirato alla mostra di Gio Ponti. In concomitanza verranno resi pubblici i calendari delle domeniche in famiglia (workshop della domenica pomeriggio dedicati alle famiglie) e dei laboratori per adulti.

Sempre, alle ore 16, sono previste due visite guidate gratuite: una alle mostre “Gio Ponti. ceramiche 1922-1967” e “Superfici d’autore. Omaggio a Gio Ponti” e l’altra alla collezione permanente del museo.

Il pomeriggio si conclude, alle ore 17, con l’anteprima di Soavi Armonie – IV edizione, la rassegna invernale di musica classica e contemporanea curata da Donato D’Antonio in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti di Faenza, che propone musica colta ogni domenica mattina nelle sale del Museo.

Sul palco l’ Eco Ensemble duo, composto da Morena Mesteri al fauto e Anna Bellagamba al pianoforte e toy-piano, eseguono musiche di Mozart, Gubaidulina, Desert.

Ingresso libero a tutte le attività. Non è necessaria la prenotazione.

Info: 0546697311, info@micfaenza.org