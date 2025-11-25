Il capogruppo in consiglio comunale, Alessio Grillini, ha presentato un’interrogazione alla giunta, per avere chiarimenti riguardanti i 58 casi di vittime di violenza di genere ,emersi dai dati raccolti dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Faenza nel solo 2025. Grillini evidenzia come il tema sia molto sentito dalla cittadinanza e chiede quindi di sapere, nel rispetto ovviamente della privacy delle persone, come si siano evoluti questi casi, quanti siano sfociati in denuncia e nell’attivazione di un percorso di protezione per la vittima di violenza.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che:

Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

E’ di pochi giorni fa l’inaugurazione di una “stanza rosa” nel pronto soccorso di Faenza a sostegno di questo delicato tema

Nel citare l’apertura di questa area dedicata sono stati citati 58 casi in 11 mesi di donne che si sono rivolte al pronto soccorso perché vittime di violenza

Considerato che:

Il tema è un tema caro a tutta la cittadinanza, non da meno oggi ove si sottolinea con forza la sua importanza

Proprio in questa ottica, è importante conoscere a fondo i numeri, analizzandoli

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Quanti di questi 58 casi siano sfociati in denuncia, ed ancora, quanti di questi abbiano comportato l’attivazione di un percorso

Quanti di questi 58 casi siano imputabili a cittadini italiani, e quanti a cittadini extracomunitari

Quanto intenda fare il comune per pubblicizzare e sostenere l’iniziativa messa in campo da Ausl Romagna”