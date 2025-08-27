Nella giornata di ieri agenti della Polizia Locale hanno effettuato, in località Lido di Dante, un controllo della zona naturistica “FKK”. Nello specifico, nel corso dello straordinario controllo dell’arenile demaniale in questione, agenti dell’Unità Antiabusivismo Commerciale, hanno sanzionato un 57enne, originario del bolognese, per atti contrari alla pubblica decenza, che nella pineta, antistante la zona naturistica e quindi fuori dall’area consentita, mostrava le parti intime. Per l’uomo oltre alla sanzione prevista dal Codice Penale è scattato anche l’ordine di allontanamento. Inoltre, una 35enne residente a Milano è stata sanzionata perché conduceva il proprio cane in spiaggia, in area vietata, violando l’Ordinanza Balneare in vigore; la bagnante si è vista comminare una sanzione di 200 euro.