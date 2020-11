52 ricoverati al reparto covid dell’ospedale di Lugo. Il sindaco Ranalli: “Situazione comunque ancora tranquilla”

Sono saliti a 52 i pazienti ricoverati nel reparto covid dell’ospedale di Lugo. 5 i pazienti in terapia intensiva, nessuno in semi-intensiva. Sono i dati diffusi ieri dal sindaco di Lugo Davide Ranalli per l’aggiornamento quotidiano che monitora l’andamento della pandemia a livello locale. Un picco improvviso che riporta la situazione odierna ai livelli della prima ondata precedente l’estate.

Nel frattempo il coronavirus è tornato anche al Maria Cecilia Hospital, dove sono stati segnalati sei casi di positività fra il personale