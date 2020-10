Sostegno immediato da parte del Comune di Faenza per le imprese del territorio colpite dalle restrizioni del DPCM del 24 ottobre. Il Comune annuncia 500mila euro di risorse a fondo perduto che saranno suddivise per partendo da chi ha dovuto sospendere l’attività. A breve anche un ulteriore avviso pubblico per la promozione del territorio, in collaborazione con la provincia: “io compro nella mia città”.