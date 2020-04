500 persone ballano sulle note dei Queen. La società di ginnastica ritmica di Ravenna “Lo Zodiaco” ha fatto partire un’iniziativa che ha coinvolto circa 250 famiglie iscritte alla realtà sportiva. 500 in tutto alla fine le persone le persone che hanno partecipato al flashmob casalingo ballando la canzone dei Queen “Don’t stop me now”. Il video, che sta avendo molto successo sul web, è stato ideato per restare uniti anche in questo difficile momento.