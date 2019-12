50 mila euro e potrà nascere il nuovo Rifugio del Cane

Con l’arrivo a gennaio degli ultimi permessi, inizieranno i lavori del nuovo Rifugio del Cane in via Plicca. A giugno quindi, accanto al canile comunale, potrebbe venire alla luce la nuova struttura dell’Enpa di Faenza, progettata dall’architetto Giorgio Andrini. 650 mila euro l’investimento per i cani e i gatti dei Comuni della Romagna Faentina (attualmente al budget mancano 50 mila euro). 70 i cani che sarà possibile ospitare. Nel Rifugio del Cane, oltre ai box per i cani, sarà realizzato una nuova area per ospitare temporaneamente gatti non in buone condizioni di salute, un’area sanitaria con ambulatori per gli ospiti e box dedicati all’isolamento, una zona dedicata allo sgambamento dove realizzare corsi e manifestazioni, una pensione per accogliere i cani quando i padroni vanno in vacanza o si assentano per più giorni.

Chiusa nel frattempo definitivamente la vecchia struttura di via Righi non più a norma per questioni di sicurezza con le nuove leggi.