50 anni di attività di Mirta Morigi raccontati a Santa Maria dell’Angelo

Caos e il suo contrario. Con questa mostra Mirta Morigi celebra i 50 anni di attività come ceramista e della propria bottega. Allestita nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo, la mostra, inaugurata in occasione di Argillà, è suddivisa in tre ambienti. Il primo rappresenta i colori e le opere tipiche della bottega di via Barbavara. Il secondo è dedicato al viaggio di questi anni e al percorso artistico intrapreso. Il terzo al bianco e al cuore. Accompagnano l’esposizione alcune opere rotte, gli imprevisti nel corso della carriera.