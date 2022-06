50 anni dalla maturità. La classe 5^C del Ginanni di Ravenna si è ritrovata per festeggiare l’anniversario del diploma scolastico ottenuto nel 1972 proprio in questi giorni durante i quali gli studenti stanno sostenendo l’esame di maturità. Una tradizione che si ripete di anno in anno dal 1980. Solo nel 2020, causa pandemia, gli ex compagni di classe non si sono potuti ritrovare. Il ritrovo è stata inoltre l’occasione per ricordare i compagni scomparsi.