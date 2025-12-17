5 ragazzi si diplomano al corso dell’Accademia della Pizza per persone con disabilità

5 nuovi pizzaioli diplomati all’Accademia della Pizza. Si tratta di 5 ragazzi con disabilità che hanno seguito il corso speciale ideato per loro dalla Scuola Italiana Pizzaioli, dalla pizzeria Civico 25 di Castel Bolognese e da Fare Comunità. Il corso è stato pensato da Eugenio Iannella, titolare del Civico 25.

I 5 studenti hanno seguito gli insegnamenti di Luigi Timoncini. Per aiutarli nella fase di apprendimento delle varie ricette, è stato redatto un manuale con la comunicazione alternativa aumentativa. Con la consegna degli attestati, sono diventati pizzaioli a tutti gli effetti. La speranza è che possano trovare un lavoro in una pizzeria del territorio.

L’iniziativa ha incontrato il plauso della ministra Alessandra Locatelli e del prefetto Raffaele Ricciardi.