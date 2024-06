5 milioni di euro di investimenti per la Domus Nova e la Clinica San Francesco: nuova Risonanza Magnetica

5 milioni di euro di investimenti da parte del Gruppo Garofalo Health Care per la Domus Nova e per la Clinica San Francesco, a Ravenna, in questi tre anni dall’acquisizione delle due strutture. In una conferenza stampa sono stati presentati alla comunità gli ammodernamenti dei due poli ed è stata inaugurata la nuova Risonanza Magnetica alla Domus Nova, con un diametro più ampio per facilitare tutti i pazienti, che va a braccetto con la modernizzazione delle sale operatorie. Alla Clinica San Francesco, in particolare, è stato creato un nuovo ambulatorio chirurgico per interventi di oculistica e ortopedia ed è stato ampliato il servizio di Fisioterapia. Altri investimenti sono previsti nel prossimo biennio.

Gli investimenti nel dettaglio:

Alla Domus Nova sono state ristrutturate le aree di pre-ricovero con personale dedicato e sono stati effettuati ottimizzazioni nei reparti di degenza per migliorare il comfort ambientale. Le sale operatorie sono state modernizzate con nuove tecnologie ed è stata creata un’area per la recovery room. Un’importante innovazione ha riguardato l’installazione di una Risonanza Magnetica 1,5 Tesla, la prima nella provincia con un gantry di 70 cm, che migliora la tollerabilità per pazienti obesi o claustrofobici e utilizza tecnologia di micro-raffreddamento per ridurre l’uso di elio, riducendo l’impatto ambientale.

Alla Clinica San Francesco è stato creato un nuovo ambulatorio chirurgico per interventi di oculistica e ortopedia, dotato di una sala chirurgica di circa 40 metri quadri con logistica e percorsi strutturali avanzati, che la rendono simile a un comparto operatorio multi-specialistico. Inoltre, il Servizio di Fisioterapia è stato ampliato per includere la preparazione preoperatoria con programmi di terapia fisica, riducendo i tempi di riabilitazione post-chirurgica. Un altro investimento significativo è stato il progetto Osco, che ha portato all’apertura anticipata dell’ospedale di comunità Darsena, operativo da marzo 2023