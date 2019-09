5 grandi cedri tagliati al parco di San Francesco, il Comune: “Malati e pericolosi”

5 alberi tagliati al parco di San Francesco, 5 grandi cedri che costituivano la cornice verde del parco. E immediatamente sulla rete sono scoppiate le critiche perché, in apparenza, gli alberi erano apparsi sani. Tuttavia le verifiche del Servizio Giardini del Comune di Faenza avevano rivelato una realtà ben diversa: gli alberi erano malati e pericolosi. Quindi la decisione del taglio, al quale farà seguito, più avanti, la sostituzione con altre 5 piante per tornare a ripristinare il verde in un’area frequentata, di giorno, da molti bambini.