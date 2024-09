“Il 5 agosto 2024 è iniziata la nostra avventura che è durata 24 giorni in Europa.

Da Ravenna, siamo partite con il nostro camper. Queste le tappe : Liechtenstein e precisamente la sua capitale Vaduz, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Austria e infine ritorno a Ravenna .

E’ stato un viaggio meraviglioso dove abbiamo visto, fiumi, laghi, cascate e fiordi e in Norvegia, che ci ha tolto il fiato per la sua incredibile bellezza naturale, abbiamo visto anche i Troll!.

Siamo riuscite ad arrivare al circolo polare artico e a Capo Nord. Ma non è mancata la visita a Babbo Natale a Rovaniemi! Due ravennate, Carla Ciotti e Luna Bizzarri, In tutti i luoghi visitati abbiamo avuto la fortuna di avere Luna come guida turistica .

Quello che ci ha colpito di più sono stati Capo Nord e l’isola di Lofoten.

Grazie alla passione Di Carla per la guida e a quella di Luna che le ha dato il cambio , ma ha anche fatto da navigatore e abbiamo fatto 11.000 Km, per noi un record.

E’ stato un viaggio lunghissimo, ma bellissimo: un’esperienza indimenticabile!”