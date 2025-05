5° Concorso Internazionale della Rosa a Faenza: visite aperte al giardino di Persolino

Quinta edizione per il concorso internazionale della Rosa a Persolino. Nel giardino dell’istituto scolastico, lo scorso anno, sono infatti state messe a dimore nuove varianti di rosa. Il 5 giugno saranno 5 le categorie di gara, in base alla tipologia di rosa coltivata (Ibridi a grandi fiori; Floribunda; Arbustive; Coprisuolo e Rampicanti). Fra le 5 vincitrici, verrà poi inoltre premiata la Rosa Faventiae.

Il concorso è organizzato dal Dipartimento di Scienze Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Pratica Agricola ‘Furio Camillo Caldesi’, con l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale ‘Persolino-Strocchi’ e il Comune di Faenza. Sono solo 30, in tutto il mondo, i concorsi internazionali per esperti del settore. In Italia sono solo 2: Roma e Faenza.