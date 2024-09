48 mezzi fermati da Start Romagna dopo la ruota persa da un autobus in servizio a Ravenna

48 autobus fermati da Start Romagna dopo l’incidente del 24 agosto scorso, lungo viale Europa a Ravenna, quando una ruota, dal peso di 110 chili, si è staccata da uno dei mezzi in servizio, rotolando pericolosamente lungo la carreggiata, senza fortunatamente colpire veicoli o persone. L’autobus si è fermato immediatamente, inclinato. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri, pochissimi e tutti seduti. Ma se il mezzo fosse stato pieno, anche di persone in piedi, le conseguenze sarebbero potute essere diverse.